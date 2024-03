LES MOTS DITS DU JEUDI Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, samedi 15 juin 2024.

LES MOTS DITS DU JEUDI Les Mots Dits du Jeudi vous invitent au récit de leurs aventures écrites Samedi 15 juin, 17h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Entrée libre

Début : 2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T19:00:00+02:00

Le mystère de la page blanche et les chemins excitants de l’imagination sont de puissantes motivations pour réunir quelques passionné-e-s dans l’atelier d’écriture « Les mots dits du jeudi ».

Ecrire des fictions, des contes, créer des récits imaginaires ou biographiques, fantaisistes, poétiques ou drôles, tels sont les territoires que parcourent depuis longtemps les écrivains du jeudi avec exigence, engagement et courtoisie collective.

C’est pour sortir de notre zone de confort qu’offre notre lieu de rencontre et oser porter nos créations devant un public que nous avons créé à votre intention une balade.

Une balade construite dans le désir de vous faire voyager dans des espaces imprégnés d’ émotion et d’humour et un imaginaire débridé…

Renseignements 06 14 04 48 27

(Proposé par Les Confettis de Solange)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

