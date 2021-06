Landiras Bibliothèque de Landiras Gironde, Landiras Les mots des rives, rencontres autour de l’écrit Bibliothèque de Landiras Landiras Catégories d’évènement: Gironde

### Venez participer à un après-midi dédié à l’écriture et à tous les métiers qui composent la chaîne du livre pour mettre en valeur le patrimoine littéraire local. Au programme : * Rencontres avec des auteurs, illustrateurs, libraires et éditeurs locaux, * ateliers de découverte de la calligraphie latine, * exposition et jeux géants.

Gratuit. Entrée libre.

Bibliothèque de Landiras Maison des Associations, Place du 11 novembre, 33720 Landiras Landiras Gironde

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

