Les mots des rives balades théâtralisées Saint-Martin-des-Lais, dimanche 23 juin 2024.

Les mots des rives balades théâtralisées Saint-Martin-des-Lais Allier

Venez assister à cette balade théâtralisée ludique et familiale sur la faune et la flore, où une hôtesse fantasque et un guide atypique vous promèneront dans ce musée à ciel ouvert qu’est la Réserve, à la rencontre de fabuleuses découvertes !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 15:00:00

fin : 2024-06-23

Parking « les Jeandeaux »

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Les mots des rives balades théâtralisées Saint-Martin-des-Lais a été mis à jour le 2024-03-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région