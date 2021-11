Castillon-la-Bataille Le dahu s'amuse Castillon-la-Bataille, Gironde Les mots de l’amour en couleur Le dahu s’amuse Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Le dahu s’amuse, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Venez écrire avec des craies sur les trottoirs de la ville des mots doux !

50 places

Le temps d’un après-midi échangez des mots dans la ville, aux couleurs de l’amour Le dahu s’amuse 58 rue Victor Hugo 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

