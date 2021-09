Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde Les mots de la gourmandise Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

du mardi 12 octobre au samedi 16 octobre à Médiathèque François Mitterrand

Quand la moutarde lui monte au nez, il pleure comme une madeleine et ce n’est pas de la tarte… Les mots aussi ont leur saveur : comme les treize desserts traditionnels du midi de la France, les treize panneaux de cette exposition sont à déguster sans modération. Biblio.Gironde

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. Pass sanitaire obligatoire

Exposition réalisée par la société Bodoni Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T17:30:00

