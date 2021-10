Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Les mots de la fin Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les mots de la fin Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 29 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 29 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Le CWB|Paris vous propose une projection du film “Les mots de la fin” d’Agnès Lejeune & Gaëlle Hardy, dans le cadre du Mois du film documentaire. Un cabinet de consultation, dans un hôpital public, en Belgique. Un médecin y reçoit des patients : des hommes et des femmes, souvent accompagnés d’un proche. La plupart sont gravement malades, et ils le savent. Ils sont venus pour parler de leur fin de vie. Pour autant que la loi le leur permette, ces patients veulent en effet choisir leur mort. Les dialogues sont francs, intenses, et d’une authenticité bouleversante. Ils sont surtout empreints d’une grande douceur. Les Mots de la fin donnent à voir ces rencontres, avec discrétion et respect. Suivi d’un débat avec les réalisatrices et la participation de la sénatrice belge Christiane Vienne et d’un parlementaire français. Spectacles -> Projection Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact : Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 reservation@cwb.fr https://cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris0153019696 reservation@cwb.fr Spectacles -> Projection Insolite;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-11-29T20:00:00+01:00_2021-11-29T22:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris