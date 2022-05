“Les mots de la bouche” en concert

“Les mots de la bouche” en concert, 8 octobre 2022, . “Les mots de la bouche” en concert

2022-10-08 19:00:00 – 2022-10-08 23:30:00 EUR ” Les Mots de la Bouche… glissent, jaillissent, débaroulent, parfois débordent ou se carapatent. Au fil des chansons, ils se colorent, portés par les harmonies et les cordes vocales. Les langues ne restent pas dans la poche…

Trois agités de la glotte qui chuchotent, scandent, chantent leurs histoires au coin des lèvres ou à gorge déployée. Jusqu’au dernier claquement de mâchoire. Clap !”

Textes | chant | guitares | basse : Claire Hollier & Daniel Ostfeld

Chant | percussions : Julien Delooz

