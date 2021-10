Veynes Veynes Hautes-Alpes, Veynes LES MOTS BOUGENT atelier Poésie avec l’artiste NATYOT Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Veynes

LES MOTS BOUGENT atelier Poésie avec l’artiste NATYOT Veynes, 2 novembre 2021, Veynes. LES MOTS BOUGENT atelier Poésie avec l’artiste NATYOT 2021-11-02 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-05 16:30:00 16:30:00

Veynes Hautes-Alpes Veynes Pour les enfants de plus de 8 ans et adolescents qui aiment jouer avec les mots ou curieux de découvrir les créations que l’on peut en faire; voici un atelier sur 5 jours pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. coordinatrice@mjcveynes.fr +33 4 92 58 11 08 dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de Tourisme des Sources du Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Veynes Autres Lieu Veynes Adresse Ville Veynes lieuville 44.53491#5.82378