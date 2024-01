LES MOTS APRES LE SILENCE Bibliothèque Goutte d’Or Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

LES MOTS APRES LE SILENCE rencontre littéraire

Assise à la table de la

cuisine, la jeune Yamina écoute son père chanter en arabe sa vie laissée en

Algérie et son exil vers la France après la guerre. Elle ne saisit que des

bribes de ce récit car l’exil « est l’histoire muette d’un effacement » : à

elle de reconstituer cette histoire « au travers des silences et des récits

percés » de ses parents, dont la langue « s’est évanouie dans les champs de

tournesol » de Vendée. Ce récit autobiographique par Yamina Benahmed Daho

intitulé La source

des fantômes (Gallimard) fait écho à celui que

nous conte Rachid Benzine dans son nouveau roman Les silences des pères (Seuil)

: Amine, pianiste reconnu, est contraint de rentrer à Trappes à la mort de son

père, et découvre dans une enveloppe des cassettes audio sur lesquelles résonne

la voix de ce paternel taiseux dont il s’était éloigné. Il y raconte sa vie en

France, année après année, depuis son départ du Maroc ; son fils se lancera sur

ses traces. L’une comme l’autre, Yamina Benahmed Daho et Rachid Benzine

s’efforcent de mettre des mots sur ce qui se tait dans le silence, de raconter

le pays perdu, l’espérance d’une vie meilleure, la réalité de l’exil, et les

langues qui s’entremêlent.

Yamina Benahmed Daho est autrice de Poule D, premier roman

consacré au football féminin, de De mémoire, histoire d’une femme qu’une

tentative de viol réduit à la peur et réflexion sur la violence, et de À la

machine, roman sur Barthélemy Thimonnier, l’inventeur oublié de la machine

à coudre, publiés dans la collection « L’Arbalète ». Son récit autobiographique

La source des fantômes paraît dans cette même collection en

2023.

Rachid Benzine est enseignant et chercheur, auteur de nombreux

essais dont l’un en dialogue avec Delphine Horvilleur, Des mille et une

façons d’être juif ou musulman (Seuil). Sa pièce Lettres à Nour a

été mise en scène avec succès dans plusieurs pays. Après Ainsi parlait ma

mère, Dans les yeux du ciel et Voyage au bout de l’enfance,

il publie Les Silences des pères en 2023.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

