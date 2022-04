Les Motards Détectives CENTRE LA CHAUME, 10 avril 2022, ORBEY.

Les Motards Détectives

du dimanche 10 avril au vendredi 15 avril à CENTRE LA CHAUME

Viens rejoindre l’agence des Experts en Mystères, ces jeunes détectives qui t’invitent à vivre un séjour au grand air dédié aux intrigues et aux investigations naturelles. Pour faire de captivantes découvertes, la forêt alentour regorge de mille secrets et trésors qui feront l’objet d’une enquête approfondie, d’un rallye photo, d’explorations, de jeux de piste, sans oublier les techniques de camouflage pour rester à l’affût des suspects ! Tu pourras participer aux activités suivantes : – deux séances de mini-moto 50 cm3 sur parcours sécurisé ; – chasse au trésor et balade nocturne à la recherche des mystères de la forêt, construction de cabanes ; – affût, observations, recherche d’indices, relevés d’empreintes ; – étude des plantes et des petites bêtes avec construction d’un hôtel à insectes ; – fabrication d’instruments de musique et œuvres d’art à partir d’éléments naturels (land’art) ; – tir à l’arc (à partir de 7 ans), tournois sportifs sur city-stade Ainsi que de nombreuses autres activités tels que grands jeux, ateliers créatifs, animations et veillées… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 396,00 €

De la nature et des sciences pour s’amuser pendant les vacances ! Les Experts, c’est un peu comme la police scientifique mais en colos pour les 6-12 ans.

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin



