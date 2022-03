Les Mosaïques Théâtre Gérard Philipe, 5 mai 2022, Orléans.

Les Mosaïques

du jeudi 5 mai au samedi 7 mai à Théâtre Gérard Philipe

Le festival Les Mosaïques sera de retour au Théâtre Gérard Philipe à Orléans La Source pour trois soirées atypiques. Musique et Equilibre a concocté un programme associant musique de jeux vidéo, percussions, musique classique et artistes locaux ! [**Jeudi 5 mai**](http://musique-equilibre.com/me/index.php/festival-les-mosaiques-6/) **Replay it live** En première partie, [Replay it live](https://www.facebook.com/replayitlive) vous propose un quizz via l’application «SpeedQuizzing Virtual Buzzer ». Des questions sur la musique et les jeux vidéo vous seront posées auxquelles vous pourrez répondre en live via votre smartphone ! **Hadoken** En deuxième partie, l’ensemble « Hadoken » (Jérôme Damien : claviers, Grégory Barthon : basse, Julien Leclaire : claviers et Bertrand Hurault : batterie) sera sur scène, il nous interprétera en live les musiques les plus célèbres des jeux vidéo de retro gaming comme Zelda, Mario, Street Fighter2…! L’association Split Screen sera présente avec des jeux d’arcade rétro et des consoles pour le public ! _Tarif : 5€* / 10€_ _Prévente : 4€* 9€_ [**Vendredi 6 mai**](http://musique-equilibre.com/me/index.php/festival-les-mosaiques-6/) **Naïad** Ecrit et composé par Georgia Hadjab et Arthur Pierre, [Naïad](https://naiadmusic.com/) est un concert poétique aux influences jazz, world, rock où s’opposent des sons électriques acides à la texture organique des rythmes et des langues. Encore en cours de réalisation le spectacle Naïad, vous est proposé ce soir en tant que sortie de résidence. **Dettmar Quartet** En seconde partie, place au [Dettmar Quartet](https://www.facebook.com/Dettmarquartet) ! Les 4 musiciens vous présentent en live « Escales ». Un album où l’orléanais Guillaume Dettmar y mêlent ses origines, ses influences entre musique méditerranéenne et jazz. Il sera accompagné par Alexandre Jouravsky au piano, François Laizeau à la batterie et le contrebassiste Bernard Cochin. _Tarif : 5€* / 10€_ _Prévente : 4€* 9€_ [**Samedi 7 mai**](http://musique-equilibre.com/me/index.php/festival-les-mosaiques-6/) **Majnun** Pour clôturer cette 6ême édition, l’artiste orléanais [Majnun](https://www.facebook.com/Majnunlefouerrant) sera sur scène pour nous interprétera quelques-uns de ses titres afro-jazz en version solo ! **Africa to Bach** L’ensemble « 3cinq12 » dirigé par Serge Ceccali et constitué d’un ensemble vocal, un orchestre de chambre et un orchestre de percussions, revisite des extraits de la passion selon St Jean, St Matthieu, le double concerto en Ré mineur de Bach et quelques pièces africaines. Ce projet de combinaison des genres compacte le temps et l’histoire humaine.«Nous sommes tous des africains.» _Tarif : 3€* / 5€_ _Prévente : 2€* 4€_ Billetterie [en ligne](https://www.helloasso.com/associations/musique-et-equilibre-orleans/evenements/les-mosaiques-1) ou à l’accueil de Musique et Équilibre Pass uniquement en pré-vente à partir du 4 avril * enfant (moins de 14ans) + tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, personne en situation de handicap)

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T23:00:00;2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T23:00:00;2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T23:00:00