Les Mordus du Polar sont de retour à la médiathèque de la Canopée Médiathèque de la Canopée la fontaine, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 23 novembre 2021 au vendredi 25 mars 2022 :

Viens découvrir les 4 titres en compétition pour le prix des Mordus du Polar, et participe à l’opération ! Les Mordus du Polar, qu’est-ce que c’est ? Le prix «Mordus du Polar» est un prix qui récompense chaque année un roman de la littérature policière jeunesse. Le jury est composé de jeunes de 11 à 14 ans invités à voter pour leur livre préféré parmi 4 titres sélectionnés par les bibliothécaires. Les inscriptions s’effectuent de novembre à mars auprès des bibliothécaires en remplissant le bulletin d’inscription. La sélection 2022 : – #SAUVERLOU, de Muriel Zürcher (Didier Jeunesse) – Angie ! , Marie-Aude et Lorris Murail (École Des Loisirs) – D.O.G, Nathalie Bernard et Frédéric Portalet (Thierry Magnier) – L’horloge à l’envers, Anne Pouget (Scrinéo Jeunesse) Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

