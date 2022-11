Les Mordus du Polar 2023 à la BiLiPo ! Atelier ludique et scientifique Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Réservation en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00 Vous vous sentez une âme d’expert.e de la Police scientifique ? Venez découvrir les techniques qui aident à mener l’enquête… Créé en 2004 par la BiLiPo et le CRILJ (Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse), le prix des Mordus du Polar est un prix dont le jury est composé de jeunes lecteurs de 11 à 14 ans. Dans le cadre du prix, la BiLiPo vous invite à participer à un atelier « spécial mordu.es » dont le thème sera La Police scientifique Enquête exclusive, relevé d’empreintes digitales et d’ADN, portraits robots, interrogatoires et analyses scientifiques poussées seront au rendez-vous.

Devenez un.e scientifique en herbe, rejoignez le monde fabuleux de cette police qui, pour étayer ses hypothèses, procède à des expériences plus incroyables les unes que les autres. Pour mener l’enquête avec vous, la BiLiPo a recruté des spécialistes de la science ludique et intéractive, les Savants fous Attention : atelier pour 15 personnes sur réservation. L’atelier est réservé en priorité à de jeunes lecteurs/lectrices inscrit.e.s aux Mordus du Polar. Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

