Journée du patrimoine « Les Montys », 17 septembre 2023, Haute-Goulaine.

La demeure Les Montys ouvre ses portes aux visiteurs

Au programme : visite commentée par les propriétaires et découverte des intérieurs puis visite libre du parc, de la chapelle récemment restaurée, du jardin avec aperçu des communs et de la fabrique…

Une buvette proposant boissons chaudes et froides et goûter sera proposée dans le jardin

« Les Montys » 35 impasse des Montys 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 03 58 95 http://www.demeure-lesmontys.com Propriété acquise en 1810 par François-Léonard Seheult qui construisit la maison en 1813. A partir de l’église de Haute-Goulaine prendre la route de La Haye-Fouassière pendant 3 km, puis tourner à droite, impasse des Montys

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

