Les Monts du Reuil

Square Winston Churchill (derrière la mairie), le dimanche 8 mai à 14:00

De la facture instrumentale aux arts de la scène Parkour & musique : mouvements et regards au centre du lyrique Compagnie les Monts du Reuil / Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise / LES 3 SCÈNES / Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Wiener Intentions : La Compagnie Monts du Reuil abordera Tous à l’Opéra ! 2022 par le prisme du mouvement et du regard. Le Parkour invite par son essence à porter un regard différent sur son environnement : s’arrêter devant un mur, un muret, des escaliers, nous pousse à détourner nos regards, il devient le théâtre de nos mouvements. Le regard s’élève, se précise, s’extirpe, se fait attentif à l’insolite. Le spectateur est amené à changer d’angle de vue pour entrer dans un univers musical inattendu jusqu’à se laisser surprendre et découvrir l’univers de l’opéra. Nous avons souhaité cette année rendre hommage à la **facture instrumentale**, par le mouvement de l’air, de coups frappés, de frottements, de pincements ; Nous avons souhaité rendre hommage aux chevilles ouvrières de la musique lyrique et aux gestuelles des instrumentistes ; Et enfin nous avons souhaité rendre hommage au public, qui sort de son univers pour entrer dans celui de l’Opéra. Déroulé du Parkour lyrique : Etapes : 1/ Rendez-vous dans le parc de la mairie 2/ pour y être guidés, par des traceurs, d’un musicien à l’autre ; qui, pour un concert sous épicéa (excentré) sur muret (aérien) sous kiosque (concentrique) sous pont (oblique) … 3/ Arrivée sur la place de la mairie et du théâtre Echanges scandés depuis les points hauts de la place 4/ Entrée par le chargé-décors du Théâtre 5/ Artiste et spectateur partagent le plateau : Le Fabulatographe de Louison Costes et Hélène Clerc-Murgier Acteurs : Compagnie les Monts du Reuil : Ressentir l’exaltation du spectacle total qu’est l’Opéra ! Pink Parkour : LA BEAUTÉ URBAINE, MAIS NATURE AUSSI Conservatoire de Saint-Dizier : pratique instrumentale de 5 à 105 ans Saint-Dizier les 3 scènes : Une riche saison culturelle où les spectacles se suivent pour le plus grand plaisir de tous Définitions : Le parkour, ou art du déplacement, est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans l’aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ». L’art lyrique est la terminologie sous laquelle sont regroupés les différents genres de musique vocale qualifiant, selon les époques et les lieux, les œuvres d’opéra. Il tire son appellation de la lyre, l’un des attributs d’Apollon musagète et de la Muse Érato, patronne de la poésie lyrique.

Square Winston Churchill (derrière la mairie) Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



