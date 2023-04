Randonnée au Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Randonnée au Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult, 3 août 2023, Les Monts d'Aunay. Les Randos du Plessis vous proposent cette randonnée en soirée autour du Plessis-Grimoult. Circuit de 7 à 8 km..

Le Plessis-Grimoult Parking de la salle polyvalente

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



The Randos du Plessis propose this evening hike around Le Plessis-Grimoult. Circuit of 7 to 8 km. Los Randos du Plessis le proponen este paseo nocturno alrededor de Le Plessis-Grimoult. Circuito de 7 a 8 km. Die Randos du Plessis bieten Ihnen diese Abendwanderung rund um Plessis-Grimoult an. Rundgang von 7 bis 8 km. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

