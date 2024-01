Théâtre « les vaches à lait » salles des fêtes Les Monts d’Andaine, dimanche 4 février 2024.

Théâtre « les vaches à lait » salles des fêtes Les Monts d’Andaine Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

C’est une comédie en 2 actes de mélodie et sébastien Lemaitre

Quand une directrice de supérette organise un faux braquage pour une fraude à l’assurance, elle ne se doute pas que rien ne va se passer comme prévu et qu’elle va être victime d’une vraie prise d’otages

Le ravisseur, très vite dépassé pas des otages intenables souhaitant tirer profit de la situation, va être témoin de révélations et règlements de compte.

L’opération Vaches à lait tourne au fiasco mais la morale est sauve… ou presque

salles des fêtes La Sauvagère

Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie



L’événement Théâtre « les vaches à lait » Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2024-01-15 par Flers agglo