“Les Monts Analogues” par Boris Bergmann & Fanny Ardant La Maison de la Poésie, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 19h à 20h30

payant

Redécouvrez l’œuvre de René Daumal à travers la lecture de Boris Bergmann & Fanny Ardant

« J’avais quinze ans lorsqu’un ami m’a offert Le Mont Analogue comme on partage un secret trop bien gardé. Je me souviens, dès les premières pages, avoir pris un plaisir fou à m’embarquer dans cette expédition déraisonnable en quête d’une montagne invisible, d’un passage entre terre et ciel, entre notre monde et tout ce qui nous dépasse. Le Mont Analogue de René Daumal a inspiré plusieurs générations d’artistes, les a poussé à inventer des trésors. Il leur a donné envie de tracer leurs visions intimes, d’arpenter un chemin toujours unique pour l’atteindre. La règle est simple : pour le voir, il faut y croire.

Venez entendre la voix du poète donner naissance, par les mots, à la montagne aux sommets multiples. Et réaliser, ensemble, l’expédition en quête des hauteurs. Car comme l’écrit Daumal : « du fait que nous sommes deux, tout change ; la tâche ne devient pas deux fois plus facile, non : d’impossible elle devient possible » Boris Bergmann

À lire – Les Monts Analogues de René Daumal, édité sous la direction de Boris Bergmann, Gallimard, 2021.

Animations -> Lecture / Rencontre

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)



Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00

