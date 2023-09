Rallye pédestre Les Montjars La Garde-Adhémar, 8 octobre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Rallye pédestre : Le secret du Baron d’Escalin. Organisé par l’association Symbiose. Départ du Plateau des Montjars. Matin : sentier pleine nature de 7 km, après-midi : jeux et animations. Snack et buvette sur place..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Les Montjars Plateau des Montjars

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Walking rally: The secret of Baron d’Escalin. Organized by the Symbiose association. Departure from Plateau des Montjars. Morning: 7 km nature trail, afternoon: games and entertainment. Snack bar and refreshments on site.

Rally a pie: El secreto del Barón de Escalin. Organizado por la asociación Symbiose. Salida desde Plateau des Montjars. Por la mañana: ruta natural de 7 km. Por la tarde: juegos y animación. Cafetería y refrescos in situ.

Rallye zu Fuß : Das Geheimnis des Barons d’Escalin. Organisiert von der Vereinigung Symbiose. Start auf dem Plateau des Montjars. Morgens: 7 km langer Naturpfad, nachmittags: Spiele und Animationen. Snacks und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence