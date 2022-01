Les Montilles Cinqueux, 6 février 2022, Cinqueux.

Les Montilles Cinqueux

2022-02-06 10:00:00 – 2022-02-06 13:30:00

Cinqueux Oise Cinqueux

15 15 Non loin des marais de Sacy et de la forêt d’Halatte, partez à la découverte d’un paysage de bois et sous-bois, tout en douceur. Depuis la place de Cinqueux, les routes et sentiers vous conduisent dans le bois des Montilles et révèlent ici une chapelle, là une église à la nef romane du XIe siècle.

Randonnée accompagnée d’un Guide Naturaliste.

Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus.

greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04

Karuna Nature

Cinqueux

