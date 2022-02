Les Montgolfiades du Carladez Thérondels Thérondels, 19 février 2022, ThérondelsThérondels.

Les Montgolfiades du Carladez Thérondels Thérondels

2022-02-19 – 2022-02-20

Thérondels Aveyron Thérondels Aveyron Thérondels

150 EUR Si vous êtes prêt à vivre, ou revivre un expérience exceptionnelle dans notre beau ciel du Carladez inscrivez-vous dès maintenant pour la traditionnelle réunion de Montgolfières d’hiver! Entre 6 et 7 ballons seront au rendez-vous pendant 2 week-ends de février (les 19-20 et 26-27 février).

Si la météo le permet, plusieurs vols seront proposés (1 vol le matin et 1 vol l’après-midi), les samedis et dimanches au départ de plusieurs sites.

Pour cet évènement, des places à bord des nacelles seront proposées à un tarif préférentiel de 150€/pers.

Vu le nombre de places disponibles pour chaque vol, il est impératif de réserver au moins 10 jours avant.

L’activité ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans et aux personnes à mobilité réduite.

Les règlements se feront sur place, avant le vol.

S’élever lentement et survoler nos paysages variés. Un moment inoubliable et convivial.

Si vous êtes prêt à vivre, ou revivre un expérience exceptionnelle dans notre beau ciel du Carladez inscrivez-vous dès maintenant pour la traditionnelle réunion de Montgolfières d’hiver! Entre 6 et 7 ballons seront au rendez-vous pendant 2 week-ends de février (les 19-20 et 26-27 février).

Si la météo le permet, plusieurs vols seront proposés (1 vol le matin et 1 vol l’après-midi), les samedis et dimanches au départ de plusieurs sites.

Pour cet évènement, des places à bord des nacelles seront proposées à un tarif préférentiel de 150€/pers.

Vu le nombre de places disponibles pour chaque vol, il est impératif de réserver au moins 10 jours avant.

L’activité ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans et aux personnes à mobilité réduite.

Les règlements se feront sur place, avant le vol.

OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ

Thérondels Thérondels

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ