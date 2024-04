Les Montgolfiades Chalon-sur-Saône, vendredi 21 juin 2024.

Les Montgolfiades Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Année 2024, Année Olympique, les Montgolfiades de CHALON sur SAONE mettront le sport à l’honneur du 21 au 23 juin. L’Association des MONTGOLFIADES de Chalon sur Saône et de la Côte Chalonnaise mettra à l’honneur pour cette 36ème édition de porter à la connaissance du grand public le côté sportif des disciplines aéronautiques en invitant les pilotes français et étrangers titrés nationalement et internationalement. 220 220 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-23

Prairie Saint-Nicolas

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté montgolfiades71@orange.fr

L’événement Les Montgolfiades Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-04-08 par Mission Tourisme Département 71