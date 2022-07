Les Montgolfiades Causses & Larzac

Les Montgolfiades Causses & Larzac, 22 septembre 2022, . Les Montgolfiades Causses & Larzac



2022-09-22 – 2022-09-22 Prenez de la hauteur en montgolfières pour admirer la beauté de la tour Hospitalière du Viala du Pas de Jaux et du causse du Larzac. Les horaires des vols sont calés sur les horaires du soleil, sachant que les ballons ne volent que matin et soir, évitant en cours de journée le brassage de l’atmosphère provoqué par l’échauffement diurne : vol du matin à 7h15, vol du soir à 17h30.

Des démonstrations de cerfs-volants et de montgolfières miniatures radio commandées auront lieu à partir de Ste-Eulalie de Cernon (Camp de base). Sur réservation, nombre de places limitées (environ 35 places vol du soir et 50 places vol du matin). Les inscriptions pour les baptêmes de l’air sont prises par téléphone avec confirmation par SMS. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques. L’aérostation étant dépendante de la météo, les vols peuvent être reportés par mesure de sécurité. En plus de ces dates, des vols « Objectif Viaduc » sont programmés : le site des envolées sera défini la veille du vol en fonction de l’orientation du vent prévu Tournemire, La Cavalerie, Viala/Jaux, St-Rome/C. : suivre les fléchages. Toutes les informations sur le site : http://www.ballons-ailleurs.fr/ Image par Jill Wellington de Pixabay dernière mise à jour : 2022-07-26 par

