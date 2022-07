LES MONTGOLFIADES AU CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance, 19 août 2022, Brissac Loire Aubance.

LES MONTGOLFIADES AU CHÂTEAU DE BRISSAC

2022-08-19 18:00:00 – 2022-07-20

200 EUR À l’occasion de cet événement, des baptêmes en montgolfières sont réalisables. Pour assister aux envolées de montgolfières du parc du Château de Brissac, l’accès au château se fait à partir de 18h le vendredi et le samedi soir. L’entrée est gratuite et sans réservation. Buvette et petite restauration sur place le samedi soir. Les envolées sont publiques uniquement les soirs.

Vous avez également la possibilité de vous envolez depuis le parc du Château de Brissac pour environ 1h de vol. Un lieu majestueux pour une expérience unique en Anjou.

L’occasion parfaite de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses proches.

Tarif du vol / personne : 200,00 € (enfant à partir de 8 ans – selon conditions)

Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 02.41.78.26.21 ou bien à l’adresse mail suivante : accueil@anjou-vignoble-villages.com

Les Montgolfiades sont de retour cette année ! Profitez du spectacle ou envolez-vous !

accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/reservations/billetteries/evenements/

