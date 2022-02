LES MONTGOLFIADES 2022 Dogneville Dogneville Catégories d’évènement: Dogneville

Vosges

LES MONTGOLFIADES 2022 Dogneville, 3 juin 2022, Dogneville.

2022-06-03 – 2022-06-05

Dogneville Vosges Dogneville 0 EUR Les Montgolfiades, c’est un événement annuel organisé par des élèves de l’ENSTIB dont le but est de faire voler les élèves et le personnel de l’école, tout en proposant au public le spectacle du décollage ainsi que de nombreuses animations pour tous les âges. Des spectacles et ateliers en tout genre sont organisé au sol pendant que les ballons prennent leur envol (musique, danse, ballades, etc…) avec possibilité de grignoter et boire durant tout le week-end. montgolfiades.enstib@gmail.com +33 7 70 99 23 10 https://montgolfiadesensti.wixsite.com/montgolfiadesenstib David Toussaint

