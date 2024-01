e-Trophée Andros 2024 – Ultime Édition Les Montagnes de Lans Lans-en-Vercors, vendredi 19 janvier 2024.

Début : 2024-01-19 16:30:00

fin : 2024-01-20 23:30:00

35ème et dernière édition d’un événement mythique ! Un meeting et un spectacle complet de courses sur glace, avec des pilotes renommés, des motos et des voitures sophistiquées. Découvrez aussi le Trophée Andros 100% électrique !

Les Montagnes de Lans Parking de la Sierre

Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



