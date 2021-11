Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Les montagnards sont bavards Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Les montagnards sont bavards Chamonix-Mont-Blanc, 20 novembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Les montagnards sont bavards Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc

2021-11-20 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-20 19:30:00 19:30:00 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Discussion animée par un guide de haute montagne, Laurent Sorys, autour du thème « Guide de haute-montagne, origine et évolution historique » dans le cadre du Bicentenaire de la Compagnie des Guides. +33 4 50 54 03 06 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc