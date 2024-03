LES MONSTRUEUSES NOCTURNES D’ALBY Office de Tourisme Albi, lundi 29 juillet 2024.

LES MONSTRUEUSES NOCTURNES D’ALBY Albi s’endort, mais sirènes, gargouilles et autres créatures mystérieuses, cachées s’éveillent. Petits et grands venez découvrir ces monstres cachés dans la pierre, leurs symboles et leurs secrets Lundi 29 juillet, 20h45 Office de Tourisme 10€ réduit 8€ Forfait famille 2 adultes et 2 enfants 32€. Gratuit pour les moins de 8 ans.

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]

