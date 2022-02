Les Monstres – Bérangère Jannelle Amiens, 25 février 2022, Amiens.

Les Monstres – Bérangère Jannelle Amiens

2022-02-25 – 2022-02-25

Amiens Somme

Expérience théâtrale et philosophique à voir en famille. Bérangère Jannelle invite six enfants préados et un comédien à explorer le thème du monstre. Un spectacle démystificateur qui fait du bien !

Y a-t-il un lien entre Shrek, Frankenstein et le coronavirus ? Les monstres sont-ils à l’extérieur ou à l’intérieur de nous ? Les Monstres est un spectacle créé par des enfants de 9 à 12 ans à partir de débats et d’improvisations philosophiques. Sur un plateau transformé en gymnase, puis dortoir et de salle d’étude, six enfants et le comédien Rodolphe Poulain jouent, débattent, imaginent… De manière ludique et sans tabou, Les Monstres aborde des thèmes fondamentaux auxquels se confrontent les plus jeunes quotidiennement : le normal et l’anormal, la générosité et la honte, mais aussi le bien et le mal, la justice et l’injustice, la violence et la paix… Entre tirades joyeuses, imitations et jeux successifs, ils nous embarquent dans leurs réflexions et expérimentations autour de ce qui fait peur et inquiète. Un moment cathartique pour désamorcer l’anxiété!

PETIT THÉÂTRE

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 · 10H

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 · 14H30

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 · 18H30

À PARTIR DE 9 ANS

DURÉE · 1H

TARIF 1 · 7 À 14€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 21 OCTOBRE

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 9 NOVEMBRE

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/les-monstres/

© elie-triffaut

Amiens

