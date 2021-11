Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Les monstres Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Les monstres Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques C’est quoi, un monstre ? Six enfants ouvrent un laboratoire d’étude aux allures de salle de gymnastique pour répondre à cette question. Nos apprentis en monstrologie, épaulés par le comédien Rodolphe Poulain, proposent une véritable approche philosophique mise en scène par Bérangère Jannelle.

Théâtre – À voir en tribu

