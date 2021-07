Les Monsévriades Moncoutant-sur-Sèvre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Les Monsévriades 2021-07-14 09:00:00 – 2021-07-14 23:30:00

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Une belle programmation pour cette 2ème édition .

De 9h à 13h, course 12km de Pescalis (www.trailersmoncoutant.fr), initiation Yoga, randonnée d’orientation.

De 14h à 19h, Les Koh-Lympiades, concours de pétanque, jeux en bois, animation pêche, structures gonflables.

De 19h30 à 23h, apéro concert avec le groupe M.A.L.E. et Benjamin PIAT.

Tout au long de la journée restauration sur place – buvette. Renseignement : FB et INSTA LES MONSEVRIADES

Mairie de Moncoutant

