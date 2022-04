LES MONOLOGUES DU VAGIN, 9 avril 2022, .

LES MONOLOGUES DU VAGIN

2022-04-09 – 2022-04-09

3 comédiennes, émouvantes, puissantes et drôles interprètent ce texte magistral. Plus qu’une pièce de théâtre, c’est un véritable phénomène de société. Un succès international traduit en 45 langues, écrit à partir d’interviews de plus de 200 femmes et joué dans le monde entier.

15ème année consécutive au 3T ! Les Monologues du vagin est un moment fort à ne rater sous aucun prétexte.

Durée : 1h15

3 comédiennes, émouvantes, puissantes et drôles interprètent ce texte magistral. Plus qu’une pièce de théâtre, c’est un véritable phénomène de société. Un succès international traduit en 45 langues, écrit à partir d’interviews de plus de 200 femmes et joué dans le monde entier.

dernière mise à jour : 2022-04-08 par