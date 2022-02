Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler pour la Fondation des Femmes MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 5 mars 2022, Paris.

payant

Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler est une pièce de théâtre incroyable pleine d’humour, d’émotions et de courage! Ils sont inspirés par plus de 200 interviews de femmes de tout âge et de tout horizon.

Ardor Theatre Company a le plaisir de vous inviter voir Les Monologues du Vagin d’Eve Ensler qui est une pièce de théâtre inspirée par plus de 200 interviews de femmes de tout âge et tout horizon. Encore d’actualité, elle nous mène, avec humour et émotion, dans la vie intérieure, la vie cachée de ces femmes: leur relation à leur corps, leur sexualité, leurs violences et leurs désirs.

Les bénéfices seront versés à la Fondation des Femmes qui est une association qui défend l’égalité des femmes et vient en aide aux femmes victimes de violence.

Ardor Theatre Company est une association qui se veut humaniste, internationale et positive. Elle cherche à représenter les minorités au théâtre et à soutenir d’autres associations qui ont une action directe avec ces minorités.

La pièce sera jouée en français et en anglais (langue originale) avec surtitres français. Certains monologues parlent explicitement de sexualité, de violence conjugale et de viol.

Venez nous soutenir pour que l’on puisse faire un beau don à la Fondation des Femmes!

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet Paris 75011

Contact : ardor.theatre.company@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/ardor-theatre-company https://www.facebook.com/events/675852660091247

Humour;Solidarité;Théâtre

