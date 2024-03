LES MONOLOGUES DU VAGIN CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, samedi 20 juillet 2024.

Une pièce de Eve Ensler. Adaptation et mise en scène Dominique Deschamps.Le sujet:3 comédiennes, émouvantes, puissantes et drôles interprètent ce texte magistral. Plus qu’une pièce de théâtre, c’est un véritable phénomène de société. Un succès international traduit en 45 langues, écrit à partir d’interviews de plus de 200 femmes et joué dans le monde entier.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-07-20 à 18:45

Réservez votre billet ici

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31