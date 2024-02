LES MONOLOGUES DU VAGIN Salle Jean Carmet Allonnes, vendredi 8 mars 2024.

Pièce jouée par Aude Errien, Gladys Alliot et Céline Evrard/ Atelier de théâtre du Centre social animé par Roger Leroy. A l’origine d’un one-woman-show joué par l’auteure, Eve Ensler, à Brodway, la pièce est le résultat de plus de 200 interviews de femmes, auxquelles l’auteure a demandé de s’exprimer sur la sexualité féminine.

PREMIERE PARTIE « Egalité filles/garçons », clip vidéo réalisé par les élèves d’une classe de 3e du collège Kennedy. Mise en scène par Roger Leroy. Chorégraphie par Mourad El Mrini. Décors et costumes par Dady Nkanga. Prise de vue par Jettunoeil Productions. Textes travaillés avec Magali Cadoret. Et mise en forme par Ludovic Danilo (professeurs au collège Kennedy). Début à 20h. EUR.

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire csallonnes@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 21:30:00



