2022-10-20 20:45:00 – 2022-10-20 22:00:00 EUR 16 18 Ne manquez pas le spectacle Les monologues du pénis » au théâtre de l’Odéon Montpellier Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pénis sans jamais avoir osé le demander. Marco Pinto est un courageux chef de chantier qui non seulement travaille la semaine dans le bâtiment mais qui, le weekend, aime animer des réunions dont le sujet est « le pénis ». Ces réunions ont pour objet d’aider les couples et les célibataires en difficulté… Il les aidera à mieux connaître leur anatomie et les conseillera aussi, de façon à ce qu’ils puissent optimiser leurs performances sexuelles. Il pourra décomplexer son auditoire à travers son expérience d’histoires vécues et, quelques fois, peu glorieuses. D’ailleurs, à chaque spectacle, le public se réjouit à chaque instant de ne plus se sentir seul face à cette quête du plaisir spirituel et organique, propre à l’humain. Une comédie drôle et subtile, tout en finesse et jamais vulgaire. Après avoir vu le spectacle, 100% des couples ont retrouvé une sexualité épanouie ! Ne manquez pas le spectacle Les monologues du pénis » au théâtre de l’Odéon Montpellier +33 6 21 46 75 81 https://www.odeonmontpellier.com/programmation dernière mise à jour : 2022-10-14 par

