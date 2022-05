Les monologues de Mr Feydeau, 17 juin 2022, .

Les monologues de Mr Feydeau

2022-06-17 21:00:00 – 2022-06-18

Des savoureux poèmes aux envolées prosaïques les plus savoureuses, dépeignant ça et là les mœurs de la fin du XIXe siècle, et se moquant avec tendresse des travers de la société bourgeoise de son époque.



Ce spectacle, fleurant avec le music-hall et le vaudeville, mélange habilement les textes du maître ainsi que de nombreux couplets chantés et dansés de la fin du XIXe siècle.

Le public découvre avec plaisir, tout au long du spectacle, les plus méconnus et plus loufoques des monologues de Georges Feydeau.

