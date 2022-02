Les monologues de Gaza Le Rize, 17 mars 2022, Villeurbanne.

Les monologues de Gaza

Le Rize, le jeudi 17 mars à 18:00

Lecture, poésie et musique avec l’Association France Palestine Solidarité Dans le cadre de Magnifique Printemps 2022 En 2010, deux ans après l’opération « Plomb durci », le théâtre Ashtar offre une tribune aux voix de jeunes Gazaouis qui ont vécu les violences de la guerre et de l’injustice : ainsi naissent Les Monologues de Gaza. (Editions L’espace d’un instant). A l’occasion du Printemps des poètes 2022, l’Association France Palestine Solidarité-Lyon propose à un groupe de jeunes villeurbannais de découvrir ces textes, et de prêter leurs voix aux mots et aux émotions de ces jeunes palestiniens. Quand la colère et la frustration se transforment en espoir… Une mise en voix et en espace accompagnée par Roseline Villaumé, membre de l’AFPS, comédienne et metteuse en scène. Lectures et poèmes seront portés par la musique enveloppante de Hussam Kacho (oud) et d’Andrew Yacoub (chant), pour un moment empreint d’émotion, de tendresse et d’humanité. Jeudi 17 mars – 18h Durée 1 heure 30 min Tout public, à partir de 10 ans Réservation en ligne

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



