Les Monologues de Feydeau Marseille 5e Arrondissement, 5 février 2023

Les Monologues de Feydeau

33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

2023-02-05 – 2023-02-05

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 14.5 16.5 Venez découvrir Feydeau Autrement ! Ici, pas de portes qui claquent et de rythmes effrénés…



Georges Feydeau est surtout connu pour ses pièces et vaudevilles, mais il est aussi le précurseur de ce que l’on appelle aujourd’hui le seul en scène, le One Man Show.



Il a écrit des monologues, textes à part entière, en portant un regard sur les Hommes et la société de la fin du 19e siècle, c’est un témoin attentif et critique des moeurs sociales et politiques de son époque.



Ses textes résonnent d’une étonnante actualité.

Au travers de 8 personnages, vous rencontrerez un « homme qui n aimait pas les monologues », un juré ou un riche propriétaire imbus de leur personne, un pauvre condamné à mort ou encore un père vous parlant de ses enfants….



Un spectacle drôle, caustique et émouvant qui ne vous laissera pas indifférent.



Un presque « Seul en scène »

(8 personnages joués par un seul comédien)

Un spectacle drôle, caustique et émouvant qui ne vous laissera pas indifférent.

http://www.letetard.com/

