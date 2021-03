Les Mondes magiques de Sophie Sainrapt Jyb’Art Gallery, 27 mars 2021-27 mars 2021, Levallois-Perret.

Les Mondes magiques de Sophie Sainrapt

du samedi 27 mars au dimanche 18 avril à Jyb’Art Gallery

En partenariat avec la galerie nomade L’œil de la femme à barbe et accueillie par la toute nouvelle galerie Jyb’Art qui fête ainsi son inauguration, exposition d’un important ensemble d’œuvres de la plasticienne Sophie Sainrapt, inspirées des Arts premiers : grandes peintures sur papier, gravures au carborudum, céramiques peintes émaillées ou traitées avec la technique antique du sgraffito. Trois univers seront représentés : Éros noir d’après la statuaire africaine (2013), Sakalava, d’après l’art funéraire érotique de Madagascar (2017/2019) et Masques du monde, d’après l’exposition « Picasso primitif » (2017/2019).

L’événement accompagne la sortie du livre “Les Mondes magiques” qui présente ces 3 séries accompagnées respectivement des textes de l’artiste Marie Delarue, l’ethnologue Jacques Lombard et l’auteur et cinéaste Pascal Aubier. L’ouvrage est publié par L’œil de la femme à barbe Éditions, dans la collection « L’œuvre contée ».

En présence de Sophie Sainrapt les premiers jours. Rencontres avec l’artiste et les auteurs, lectures et signatures tous les week-end à partir de 14h.

Entrée libre du mardi au samedi 11h/18h, le dimanche 14h/18h.

27 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret – métro 3 Louise Michel.

Entrée libre

Un livre / Une exposition – Oeuvres inspirées à l’artiste par les Arts premiers

Jyb’Art Gallery 27 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T14:00:00 2021-03-28T18:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T14:00:00 2021-04-04T18:00:00;2021-04-10T14:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-11T14:00:00 2021-04-11T18:00:00;2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T18:00:00;2021-04-18T14:00:00 2021-04-18T18:00:00