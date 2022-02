Les mondes engloutis du Cap Romain (dans le cadre des journées nationales de la géologie et de la fête de la nature) Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados Saint-Aubin-sur-Mer Découverte des réserves naturelles à travers l’exemple du Cap Romain. Ce site géologique a la particularité d’être situé en front de mer et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, notamment de remarquables colonies d’éponges jurassiques. Visite organisée dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie.

