Les mondes engloutis du Cap Romain Bernières-sur-Mer, 18 mai 2022, Bernières-sur-Mer.

Les mondes engloutis du Cap Romain Bernières-sur-Mer

2022-05-18 09:30:00 – 2022-05-18 11:30:00

Bernières-sur-Mer Calvados Bernières-sur-Mer

Venez découvrir les réserves naturelles à travers l’exemple du Cap Romain. Ce site géologique a la particularité d’être situé sur le littoral et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, dont de remarquables colonies d’éponges du Jurassique. Marche aller/retour par le marais de La Rive à Bernières.

La sortie du 18 mai est organisée dans le cadre de la fête de la nature et celle du 18 septembre dans le cadre des journées du patrimoine.

(3km/2h) – Niveau 1

+33 2 31 97 30 41 https://www.terresdenacre.com/

Bernières-sur-Mer

