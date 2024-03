Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée. Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, jeudi 16 mai 2024.

Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée. Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous jeudi 16 mai pour la table ronde « Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée. ».

Table-ronde proposée par Ancrages en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille dans le cadre du Temps des Mémoires de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.



Dans le cadre de l’Agora des mémoires, Ancrages poursuit son cycle sur l’histoire globale en coproduisant cette rencontre avec le Musée d’Histoire de Marseille autour de l’ouvrage éponyme, Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée, dirigé par l’historien Paulin Ismard.



Cet ouvrage porte une double ambition. Rassemblant 70 auteurs de quinze nationalités différentes, il entend tout d’abord présenter une histoire inédite de l’esclavage depuis la Préhistoire jusqu’au présent. L’histoire de l’esclavage, trop longtemps tenue pour une forme de passé subalterne, est ici replacée au coeur des grandes scansions de l’histoire mondiale. Mais il a surtout pour ambition de renouveler une approche comparée dans l’étude du phénomène esclavagiste, qui conduit le lecteur de l’Inde ancienne aux Antilles du XVIIIe siècle, de la Chine des Han jusqu’au Brésil colonial, de l’Egypte médiévale à l’Ouganda contemporain. Le livre fait ainsi le pari de la connaissance et de la réflexion, convaincu que le savoir historique offre des ressources critiques qui ont le pouvoir d’émanciper. Le parti pris du monde et la perspective comparatiste qui est la sienne souhaitent enrichir les scènes et les figures depuis lesquelles relire notre histoire, mais aussi, espérons-le, tracer des chemins, déjà empruntés ou encore à construire, vers d’autres futurs possibles.



Cette action est soutenue par la Ville de Marseille, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et la métropole Aix Marseille dans le cadre du plan de lutte métropolitain de lutte contre les discriminations.



Entrée libre à l’auditorium dans la limite des places disponibles.

Durée 2h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 18:00:00

fin : 2024-05-16

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée. Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Ville de Marseille