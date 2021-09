Douai Université d'Artois - Faculté de droit Alexis de Tocqueville Douai, Nord “Les mondes de l’esclavage” (Seuil) par Paulin Ismard et Cécile Vidal Université d’Artois – Faculté de droit Alexis de Tocqueville Douai Catégories d’évènement: Douai

Université d’Artois – Faculté de droit Alexis de Tocqueville, le mardi 16 novembre à 17:30

Œuvre collective de 50 historiens, anthropologues et archéologues venus de 15 pays, ce livre entend examiner l’esclavage dans toutes ses dimensions depuis la plus haute antiquité jusqu’au temps présent et contribuer à renouveler une approche comparatiste de son étude. Il montre la diversité des formes historiques qu’a pris l’esclavage, leurs temporalités propres, leurs logiques différentes. Il dresse un état des systèmes esclavagistes à travers l’histoire dans les différents pays, puis aborde un ensemble de thèmes ou d’institutions transversales, communes à la plupart des systèmes esclavagistes dans le temps et dans l’espace. Il analyse enfin les grandes inflexions dans l’histoire mondiale de l’esclavage.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-16T17:30:00 2021-11-16T19:30:00

