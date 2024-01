LES MONDES DE CHLOÉ : À LA BELLE ÉTOILE – CINÉMA SONORE RADIO FRANCE Place Quinconces des Jacobins Le Mans, dimanche 21 janvier 2024.

LES MONDES DE CHLOÉ : À LA BELLE ÉTOILE – CINÉMA SONORE RADIO FRANCE Place Quinconces des Jacobins Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21

Deux épisodes de deux minutes à découvrir en son 3D sous le dôme

Dès 7 ans

Repérez les constellations et voyagez dans l’espace avec Chloé, sa grand-mère un peu sorcière et l’astrophysicienne Françoise Combes.

Deux épisodes de 10 minutes : Première nuit : la Grande Ourse et Deuxième nuit : Cassiopée

.

Place Quinconces des Jacobins Le Dôme Sonore

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



