. gratuit Accès gratuit et libre Le festival des Mondes Anticipés invite ses visiteurs à développer une culture de l’anticipation afin d’imaginer des futurs durables pour le présent et les générations à venir. Pour sa deuxième saison, il vous donne rendez-vous à la Cité des Sciences le 26 et 27 novembre, gratuitement et en accès libre. Il est grand temps de s’interroger sur la société qui se dessine au travers des innovations touchant nos rapports à la santé, à la connaissance, à la citoyenneté, à l’économie… C’est, en tout cas, l’invitation que les Mondes anticipés adressent à leurs visiteurs pour leur seconde saison. Entre science-fiction et prospective Après une première saison les ayant emmenés d’abord à Paris en octobre 2021 puis à Pau en février 2022 autour du thème « Faut-il sauver le vaisseau terre? », les Mondes anticipés reviennent pour une nouvelle saison. Le festival est gratuit en accès libre et propose 7 tables rondes , 3 projections gratuites de films de SF et 1 exposition. Des projections gratuites de films d’anticipation suivies de tables rondes spéculatives.

A l’issue de ces projections, une table ronde discute en prenant le scénario du film comme objet de spéculation; Des tables rondes exploratoires qui approfondissent un des aspects du thème de chaque saison. Des spectacles vivants (théâtre, seul en scène…) qui présentent des visions d’artistes ;

(théâtre, seul en scène…) qui présentent des visions d’artistes ; Une exposition présentera aussi les actions des partenaires du festival dont les scénarios de l’ADEME pour un monde décarboné. A propos Les Mondes Anticipés s’appuient sur FuturHebdo, le magazine de nos futurs immédiats, et le Comptoir Prospectiviste, bureau d’études en Prospective stratégique, Sociologie du futur & des nouveaux usages, organisations respectivement créés en 2006 et en 2015 par Olivier Parent, très rapidement rejoint par Christian Gatard. Les Mondes Anticipés s’inspirent également des analyses prospectives de films d’anticipation que le Comptoir produit depuis 2015 pour le Huffington Post et Space’ibles. Cité des Sciences 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://www.mondes-anticipes.fr/au-programme-paris-les-26-et-27-novembre-2022/ olivier@prospectiviste.fr https://www.facebook.com/events/463519665881245 https://www.facebook.com/events/463519665881245 https://www.mondes-anticipes.fr/

