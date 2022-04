Les Mondes animés de Michel Ocelot Musée du Louvre, 20 avril 2022, Paris.

Du mercredi 20 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h00 à 17h00

. payant Tarif : 4 €, Gratuit pour les Amis du Louvre, les adhérents CLEF+ / Louvre Professionnels, les étudiants en art, histoire de l’art et architecture et pour les jeunes de moins de 26 ans. Réservation par téléphone uniquement. Payant par carte bancaire uniquement.

Du 20 avril au 8 mai, Le Louvre consacre une rétrospective intégrale au réalisateur Michel Ocelot. Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Dilili à Paris… (Re)découvrez ces films à l’occasion de la présentation de son nouveau court-métrage «Le Pharaon, le Sauvage et la Maîtresse Roses», qui sortira en octobre prochain.

À l’occasion de la sortie du court-métrage « Pharaon ! », qui s’intègrera au nouveau film de Michel Ocelot «Le Pharaon, le Sauvage et la Maîtresse Roses» (prévu pour l’automne), le musée du Louvre organise une rétrospective des œuvres du réalisateur. Plongez dans la beauté de ces films d’animations, de «Kirikou et la sorcière», en passant par «Azur et Asmar» ou «Dilili à Paris»… Cet événement se tient en parallèle de l’exposition «Pharaon des deux terres : L’épopée africaine des rois de Napata», qui est présentée du 28 avril au 25 juillet au Louvre.

Ateliers et conférences

Ce cycle de projection s’ouvre avec une conférence de Michel Ocelot, le 20 avril à 18h30. Les 23 et 24 avril, des ateliers sur la réalisation du film et sur les métiers de l’animation sont organisés au Studio. Dans l’espace Forum, trois courts-métrages sont diffusés en continu.

Le programme complet des diffusions des films est à retrouver ici.

Musée du Louvre Rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/les-mondes-animes-de-michel-ocelot?tab=conferences#autour-de-l-evenement 01 40 20 55 00

© Michel Ocelot