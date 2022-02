Les Moments Musicaux de Touraine Tours, 10 mars 2022, Tours.

Les Moments Musicaux de Touraine Tours

2022-03-10 20:00:00 – 22:00:00

Tours Indre-et-Loire

Clément Caillier. Né en 1993, Clément Cailler, Premier Prix de Piano mention très bien au CNSMD de Paris dans la classe de Franck Braley, titulaire du diplôme de Concertiste de l'Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en 2021 d'un 1er prix d'accompagnement vocal dans la classe d'Anne Le Bozec et d'Emmanuel Olivier.

Pianiste en quête d’authenticité, Clément Caillier s’inspire de l’imaginaire sonore du pianoforte et du clavecin pour construire ses interprétations de Bach et des classiques viennois. Il a également une prédilection pour le répertoire romantique et donne la musique de Lizzt avec générosité et passion. Artiste curieux, il participe à des créations de musique contemporaine et joue à ses heures perdues les tangos de Piazzolla en musique de chambre.

mmt37news@gmail.com +33 7 87 07 86 36 https://mmt37.org/

Tours

