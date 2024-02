Les Moments Musicaux – Avril 2024 Hôtel L’Hermitage La baule escoublac, vendredi 5 avril 2024.

Les Moments Musicaux – Avril 2024 Les Moments Musicaux de L’Hermitage sont des instants privilégiés que chacun aime retrouver. C’est le rendez-vous incontournable des mélomanes et le succès est immense, grâce à vous, à l’harmonie … 5 – 7 avril Hôtel L’Hermitage Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Les Moments Musicaux de L’Hermitage sont des instants privilégiés que chacun aime retrouver. C’est le rendez-vous incontournable des mélomanes et le succès est immense, grâce à vous, à l’harmonie entre le lieu, les artistes et les œuvres jouées… une convivialité unique.

Artistes invités

Claire Désert – piano

Emmanuel Strosser – piano

Célia Oneto Bensaid – piano

Olivier Charlier – violon

Raphaëlle Moreau – violon

Gérard Caussé – alto

Anne Gastinel – violoncelle

Pascal Moraguès – clarinette

Trio Pantoum

Hugo Meder – violon

BO-Geun Park – violoncelle

Kojiro Okada – piano

Billetterie en ligne à venir. à partir du 20 mars.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS Tél : 02 40 69 15 97 e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr – www.momentsmusicaux.com

Programme des Moments Musicaux – Avril 2024

Hôtel L'Hermitage
5 esplanade Lucien Barrière
44500 La baule escoublac
La baule escoublac
44500
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

