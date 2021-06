Les Moldaves spectacle burlesque de la Cie PasVuPasPris Parc Urbain – ERAGNY sur OISE, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Éragny.

Les Moldaves spectacle burlesque de la Cie PasVuPasPris

Parc Urbain – ERAGNY sur OISE, le samedi 3 juillet à 14:30

Fraichement débarqués de Moldavie équatoriale, Drago Popovitch et Piota Katchiev, acrobates de haut niveau, « forts, froids et insensibles à la douleur » vous proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries sur fond de musiques et danses slaves Ils mêlent jeu et performances physiques avec un humour décalé et décapant: de la technique du « doigt de fer » au final époustouflant du « spoutnik infernal », en passant par la « faucille soviétique » et « l’étoile de Moscou ». Ces deux personnages vous embarquent dans leur univers enchainant numéros de jonglage et d’acrobatie.

Gratuit – Tout public

Spectacle de cirque Humoristique mêlant acrobatie et jonglage avec participation du public dans une burlesque parodie de cirque de l’est à l’ancienne

Parc Urbain – ERAGNY sur OISE Parc Urbain – Allée de Munster – 95610 ERAGNY sur OISE Éragny Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T15:30:00